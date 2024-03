Ex de Sandy, Lucas Lima diz se está namorando após ser flagrado em praia

Após ser flagrado com loira misteriosa na praia, Lucas Lima se pronuncia e explica se está namorando após divórcio de Sandy.

O que aconteceu

O músico foi visto com a produtora do Caldeirão com Mion, da Globo, Julia Martins. "Não estou (namorando), não tem nada de loira misteriosa, é a Julia, minha colega de tampo. A gente foi pra praia, e isso não pode (risos)", alega.

Os dois foram flagrados na Barra da Tijuca, após se exercitarem no calçadão, acompanhados de um cachorro. Em seguida, segundo uma internauta, eles teriam se dirigido aos Estúdios Globo e a autora da gravação apontou um possível clima de romance.