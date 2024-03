Kéfera desabafa sobre exposição da sua vida na internet: 'Me sentia refém'

Kéfera comentou que antes acontecia de forma contrária, que as redes sociais tinham domínio sobre ela. "Antes, me sentia meio refém, tinha que mostrar com quem estava, com quem viajei... Tenho que fazer o que vai me deixar feliz e confortável".

Segundo ela, expor a rotina de treinos e os alimentos é uma forma de incentivo para uma vida saudável. "Atualmente, estou postando minha rotina de treinos, alimentação, dieta, incentivando as pessoas a fazerem exercício, porque me fez muito bem, para o meu psicológico e saúde em geral. Se eu tive um benefício tão grande, como é que não vou querer que outras pessoas tenham esse benefício?", destacou.