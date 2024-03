Funcionário de hospital tentou vazar ficha médica de Kate Middleton

O hospital em que Kate Middleton foi operada abriu uma investigação interna após um funcionário ser pego tentando acessar a ficha médica da princesa.

O que aconteceu

O hospital The London Clinic abriu uma investigação interna e avisou o palácio. "Isso é uma falha de segurança enorme. É incrivelmente prejudicial ao hospital, dada a sua reputação imaculada quando se trata do cuidado a membros da Família Real. Lideranças sênior do hospital contataram o Palácio de Kensington imediatamente ao saberem do incidente, e garantiram que haverá uma investigação completa", diz uma fonte ao jornal The Mirror.