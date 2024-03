Jade Picon nada com carpas e mostra perrengue em gravação de publicidade

Jade Picon, 22, mostrou o perrengue ao fazer uma publicidade. A famosa compartilhou que teve que nadar com carpas nesta quarta-feira (20).

O que aconteceu

A influenciadora ironizou sobre a experiência nas redes sociais. "Pronto, estou aqui dentro, gente. Que agradável... agora vou mergulhar", destacou nos stories do Instagram.

Ela explicou que nadou com as carpas devido a uma publicidade: "Tudo pelo resultado final da publicidade. Pronto, já posso nadar com as minhas carpas agora", ressaltou na legenda.