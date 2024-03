Giovanna: 'Eu vi a cara que o Tadeu fez quando falei que ia mandar a Bia'

Lucas comentou. "Mas ele já sabia."

Leidy citou a chance de 3 participantes do Fadas estarem no Paredão. "Ele sabe a probabilidade de cair os 3 no Paredão."

Giovanna desabafou. "Não vou deixar de fazer as coisas porque ela é a favorita. Vou mandar e é isso aí. De jeito nenhum. Se não for assim, ninguém manda. Ficar com medo de fazer as coisas?"

BBB 24 - enquete UOL: Beatriz merece ser expulsa por derrubar Sabrina Sato? Merece. Ela já foi avisada sobre como se comportar na casa Reprodução/Globoplay Não, ela derrubou sem querer Reprodução/Globoplay Se ela for expulsa, Alane tem que ser também Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

