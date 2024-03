Giovanna consola Leidy: 'Ninguém fica sendo o vilão para sempre'

"É humilhante, pai. Eu, assim, me senti muito humilhado por aquela situação, está ligado? Aí a gente pontua muitas coisas. Vamos supor, vou te dar um exemplo aqui. Será que as meninas pontuaram isso com ela de falar: 'Ei, não foi certo'. Eu estou falando porque, particularmente, eu não vi ninguém falando sobre esse assunto. De falar, olha, isso não se faz. Isso está errado. Você tem que pedir desculpas para ele, você tem que ir lá pedir desculpas para ele. Não vi ninguém falar", analisou o funkeiro.

Depois de escutar a declaração do brother, a Líder reagiu: "O que que eu faço com essa informação agora? Não tem ninguém nessa casa para eu poder compartilhar isso. Não queria falar isso para Leidy para ela não ficar remoendo isso de novo. E ficar mais mal do que ela já está".

"Pedir desculpas? Pedir desculpas? O cara faz coisa tão ruim quanto. Ofende todo mundo na casa, se coloca como vítima sempre, nunca pediu desculpa para ninguém que ele ofendeu dos adversários e a Leidy que tem que pedir desculpa? Só a Leidy que tem que pedir desculpas? Sei não. Não sei não", conclui a nutricionista.

Momentos depois, Giovanna foi até o Quarto Gnomos consolar a amiga que estava chorando.

No cômodo, Giovanna fez carinho no braço de Leidy e disse: "Não deixa essas coisas ficarem voltando na sua cabeça não, viu? Ninguém é odiado, ninguém fica sendo o vilão para sempre, tira isso da sua cabeça. Você sabe muito bem para o que você veio, o quanto você foi coerente com o que você via, com o que você sentia desde sempre. Você nunca fez nada para prejudicar ninguém. Não deixa isso pesar sua onda não."

"A gente fica na dúvida, fica querendo jogar a toalha, mas vamos driblar isso aí. Não deixa a peteca cair não, independente do que a gente acha. É erguer a cabeça e seguir até onde der", continuou a nutricionista.