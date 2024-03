Rodriguinho nega dívidas e avalia participação no BBB: 'Não me arrependo'

Sem arrependimento do programa, criticou notícias informando sua suposta crise financeira: "Cancelei quase 50 shows para entrar no BBB. Não me arrependo, mas, quando vejo essas notícias, penso: 'se eu tivesse ficado aqui fora, ninguém estaria inventando isso'".

Rodriguinho anunciou que retomou sua agenda: "A gente adotou a tática de ir cancelando os shows aos poucos, à medida que ia ficando no jogo. Claro que os contratantes ficaram um pouco desesperados quando me viram lá (...). Antes de entrar no programa, estava vivendo um cansaço dessa rotina. Por isso, dizia que o BBB não era por dinheiro. Agora, o que mais quero é voltar a fazer música, voltar para a estrada"

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Rodriguinho no décimo Paredão? Amizade somente com Pitel e Fernanda Reprodução/Globoplay Ser como 'decoração' do quarto Gnomo Reprodução/Globoplay Guerra declarada contra Davi Reprodução/Globoplay Diversas falas polêmicas Reprodução/Globoplay Pedir para sair a todo custo Reprodução/Globoplay Falas gordofóbicas Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER