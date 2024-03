BBB 24: Madrugada tem desabafo de Alane e plano de Fernanda para Paredão

Lucas Buda criticou o comportamento de Alane no último programa ao vivo: "Ele [Tadeu] fez um convite para ela: 'Faça uma autocrítica, reflete aí'. Ela não foi capaz de fazer isso."

Fernanda cogitou colocar Pitel no próximo Paredão para enfrentar os rivais do Quarto Fada: "Enquanto a gente ficar só pensando em colocar eles, vai cair um por um aqui até bater com a pessoa que realmente tenha potência pra cair com eles. E acho que a formação dos Paredões é uma coisa que influencia."

Fernanda comentou que se enxerga um pouco em Davi e analisou o jogo do baiano: "Ele é igualzinho a mim, sabe da b*sta que ele veio. Por isso que ele bate no peito igual maluco."

Eliminada, Raquele falou sobre a convivência com Davi na casa: "É uma pessoa muito engraçada, gente boa. Mas em algumas situações no jogo ele passava um pouco do ponto."