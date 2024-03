Eliminação de Raquele reforça 'maldição do rosa': 'Errou no look'

Raquele reacendeu a "maldição do rosa" após ser eliminada no 13º Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A doceira usou um look cor-de-rosa e deixou a competição. A "maldição do rosa" indica que o eliminado do programa estará usando a cor no Paredão.