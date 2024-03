Maria se compara a Wanessa em expulsão: 'Não vejo o mesmo tratamento'

Maria lembrou que pediu desculpas várias vezes por seu erro: "Quando eu saí do programa, a minha equipe da época também me orientou a fazer um vídeo, já tinha pedido desculpa para a Natália [Deodato] dentro da casa, na hora, pedi desculpa horas depois, pedi desculpa de manhã no Raio-X, mais uma vez para a Natália, para o Brasil, para a família dela. Saí do programa e o único que fiz da Globo foi o Domingão do Huck, onde eu também pedi desculpa".

Ela apontou que foi definida pelo equívoco no BBB 22: "No meu pronunciamento, eu disse que 28 dias de confinamento não definem toda a minha história, a minha trajetória e a pessoa que eu sou. A mesma coisa que a Wanessa falou no Fantástico, que 55 dias de confinamento não definem os 40 anos de vida dela. Mas é engraçado que, no meu caso, definiu. Não posso me pronunciar sobre qualquer pauta que as pessoas sempre me atacam sobre esse mesmo erro".

A atriz ressaltou que ainda a chamam de agressiva pelo ocorrido: "A Wanessa ficou alcoolizada, foi até a cama do Davi e bateu nele. Se o programa não interpretasse como agressão, ela não teria sido desclassificada como eu. Também foi uma agressão. Participei de uma dinâmica onde sou obrigada a jogar uma água suja em outro participante e o balde bateu na cabeça dela. As pessoas falam que foi proposital, falam que eu era louca, desequilibrada e, até hoje, tenho que ouvir que sou uma pessoa totalmente agressiva".

Maria também se comparou com Vanessa Lopes: "As pessoas respeitam o laudo da Vanessa Lopes e o estado que ela ficou depois que saiu do programa. Ela teve a oportunidade de falar sobre isso no Fantástico. Entrei no programa com hipotireoidismo [desregulado], informei isso várias vezes e ninguém nunca me deu o benefício da dúvida se aquele momento foi ocasionado pela dinâmica do confinamento, que é estressante, pelo estado que estava da minha saúde".