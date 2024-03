BBB 24: Fernanda cogita colocar Pitel no Paredão para enfrentar rivais

Em conversa com Pitel e Lucas Buda no BBB 24 (Globo), Fernanda levantou a possibilidade da amiga enfrentar os rivais em um dos próximos Paredões.

O que aconteceu

No papo, Fernanda afirmou que o Quarto Gnomo precisa colocar alguém forte do lado deles para enfrentar os rivais no Paredão. Ela indicou que Pitel pode ser essa pessoa.