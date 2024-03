'Ele é igualzinho a mim', diz Fernanda sobre brother do BBB 24

Em um papo com Pitel no BBB 24 (Globo), Fernanda analisou o jogo de Davi e comentou que se enxerga um pouco no baiano.

O que aconteceu

Na conversa, Fernanda se comparou com Davi: "Ele é igualzinho a mim, sabe da b*sta que ele veio. Por isso que ele bate no peito igual maluco. Essa é a única opção dele. Ele veio no limite do desespero."