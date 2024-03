BBB 24: Fernanda alcança 1 milhão de seguidores das redes sociais

Na manhã desta quarta-feira (20), Fernanda entrou para a lista dos participantes do BBB 24 (Globo) com maior número de fãs nas redes sociais. A sister alcançou 1 milhão de seguidores no Instagram, ela é a sétima mais seguida da edição.

O que aconteceu

A confeiteira entrou no programa com um pouco mais de 2.500 seguidores.