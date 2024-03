Após quase perder show por causa de Fabian, Rosário é ovacionada

Sidney (Daniel Dantas) fica preocupado com o atraso da filha. Enquanto isso, o cantor não comparece na casa de Chayene e envia flores se desculpando, irritando a vilã.

Com a falta de Fabian no jantar, Rosário consegue sair correndo para fazer sua apresentação. Com o apoio do pai e do namorado Inácio (Ricardo Tozzi), a protagonista é ovacionada por todos que a escutam cantar no barzinho.

A reprise de "Cheias de Charme", novela de 2012, escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.