Após contato 'formal' de Kate, Harry e Meghan criam plano por mais notícias

Com a saúde do rei Charles 3º e de Kate Middleton debilitadas, Harry também ofereceu seu apoio. Outra fonte apontou ao Mirror que ele "quer que sua família saiba que está pronto para intervir e apoiar. É um momento difícil para todos eles com o diagnóstico de câncer do rei Charles, mas Harry está ansioso para começar a seguir em frente e a reconstruir relacionamentos danificados".

No mês passado, no Good Morning America, sugeriu que pode visitar mais a família diante da situação. "Tenho minha própria família, como todos têm. Tenho outras viagens planejadas para o Reino Unido, então vou ver a minha família o máximo que puder", garantiu.