Negrini posa ao lado do filho e explica fala sobre não saber onde ele mora

Alessandra Negrini, 53, posou ao lado do filho mais velho, Antonio, em suas redes sociais e explicou o que quis dizer ao afirmar que não sabia nem onde ele morava, durante participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, do UOL.

O que aconteceu

A atriz explicou o que quis dizer no podcast. "Olha que coisa ridícula, só rindo para não levar a sério. Como as pessoas são bestas e estão atrás de qualquer coisinha para dar clique, né? Eu fui em um podcast e falei que não sabia nem onde o meu filho morava, mas eu estava querendo dizer que meu filho tem 26 anos, ele é um adulto", ressaltou em vídeo no Instagram.

A artista pontuou que a filha mora com ela e pediu para não a incomodarem com rumores sobre a relação com seus filhos. "Ele pode morar onde ele quiser. Comigo, sozinho, com o pai ou com a namorada e que a Betina, graças a Deus, é a minha parceirinha e já já não vou saber onde ela vai estar. Oh, gente chata! Para de encher o saco da gente".