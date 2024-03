Yas: Postura antijogo de Isabelle já expirou seu prazo de validade

A apresentadora lamenta que já não haja muito tempo para Isabelle corrigir tal erro. "A Isa tem uma preguiça absurda de jogar - e não vai recalcular essa rota em um mês de programa que resta. Se chegar à final, vai chegar sem nunca ter jogado."

Fair play citado por Wanessa sobre Davi só existe em sua própria cabeça

Wanessa Camargo, 41, falou sobre sua expulsão do BBB 24 (Globo) em entrevista ao Fantástico (Globo) deste domingo (17). Entre outras coisas, a cantora afirmou que a atitude de Davi, 21, ao solicitar que ela fosse desclassificada foi justa do ponto de vista das regras da competição, mas não do 'fair play'.

Leão Lobo criticou com veemência essa declaração de Wanessa. "Esse papo de 'fair play' só existe na cabeça dela! A regra do jogo é a regra do jogo. Tudo bem que ela estava bêbada, [mas] quando se está bêbado se faz aquilo que se quer fazer em culpa. "