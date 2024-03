Yas: Falas preconceituosas de Fernanda no BBB 24 não podem ser normalizadas

Um espectador do programa Splash Show criticou o excesso de falas problemáticas de Fernanda, 32, no BBB 24 (Globo). "Falas gordofóbicas contra Alane, capacitistas contra Bia, xenofóbicas contra o baiano Davi... Há limites para o preconceito dela?", queixou-se o internauta.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, concorda que a confeiteira tem sido bastante infeliz em muitos de seus discursos dentro do reality. "Essas falas da Fernanda são muito problemáticas - e o fato de ela ser mãe de uma criança autista torna tudo mais pesado. Ela usa termos que não devem e não podem ser usados, termos capacitistas. Às vezes é uma expressão que está no seu vocabulário está desde sempre, mas não é por isso que está correta."