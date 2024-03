William fala de Kate Middleton em evento: 'Precisa estar sentada aqui'

O comentário do príncipe acontece após uma série de rumores sobre o sumiço de Kate. Nesta segunda, a imprensa internacional noticiou que eles foram avistados saindo de um comércio no sábado (16). O tabloide americano TMZ conseguiu uma gravação de Kate com o sucessor na linha do trono. Esta é a primeira imagem em vídeo desde o anúncio da cirurgia no abdômen — uma foto divulgada foi constatada como adulterada. O The Sun e Daily Mail também divulgaram que a princesa tinha sido vista fazendo compras.

Pela gravação, é perceptível que Middleton parece estar bem de saúde, enquanto caminha sorridente e conversando ao lado do Príncipe de Gales. Segundo espectadores, ela parecia "feliz, relaxada e saudável", enquanto andava pela loja.

Kate não participa de nenhum compromisso oficial desde o Natal. Segundo a família real, ela fez uma cirurgia abdominal em janeiro e não deve retomar o trabalho até o dia 17 de abril. Desde que os boatos começaram, ela foi fotografada num carro com William e postou uma foto com os filhos no Dia das Mães. A foto com os filhos, no entanto, causou novas controvérsias após especialistas apontarem sinais de manipulação.