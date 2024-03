Raquele se despede do BBB 24 com classe após Sincerão, opina Saryne

Bárbara Saryne concordou: "Gostei do que a Raquele entregou ontem. Acho que foi o destaque do Sincerão. É aquele tal do 'vou morrer, mas vou morrer atirando", avaliou.

"Essa estratégia não começou ali no Sincerão, mas na central do líder, quando ela e Giovanna assistem àquela conversa do Matteus e Beatriz falando sobre Isabelle não estar fechada com as Fadas. Ela vê a oportunidade [?] foi bem inteligente", acrescentou.

Em suma, diz ela, Raquele foi "muito bem" em sua "despedida" do BBB. "Tem que tentar, tem que causar. Pelo menos vai se despedir do jogo tendo feito algo", afirmou.

Chico Barney avaliou também o resultado de enquetes sobre o Paredão, que será decidido hoje à noite (19), apontando Raquele com mais de 90% dos votos para ser eliminada. Segundo ele, essa rejeição não reflete o que o público pensa da sister, mas demonstra a "força e hegemonia da torcida do Davi" no reality.

"Não vejo essa rejeição, esse ódio contra a Raquele. O que está acontecendo é a configuração do Paredão, o mesmo que aconteceu com Marcus Vinicius [?] Ela caiu no Paredão errado", avaliou Saryne.