Daniel Alvim, ator que agrediu Fabio Assunção, é casado com atriz famosa

Daniel, na mesma atração, revelou que os dois são casados no civil, mas nunca fizeram uma festa. "A gente foi ao cartório", disse ele. "É verdade. Só que a gente falou, desde aquela época, sei lá quando foi isso, que íamos fazer uma festa. Até hoje, a festa não saiu", completou Ranaldi.

Desde então, eles participam juntos de peças e filmes. A publicação anterior ao vídeo com Fabio Assunção era justamente sobre o filme "Cordel do Amor Sem Fim". Ele dirigiu o longa, enquanto a esposa estrelou a produção e atuou como produtora. A história é baseada na peça de Claudia Barral.

Aos poucos, 'Cordel do Amor Sem Fim - O Filme' vai avançando. 'Cordel do Amor Sem Fim', que já foi exibido nos Estados Unidos, Argentina e Uruguai, acaba de receber o prêmio de Melhor Longa-Metragem do festival BNVIFF - Brazil New Visions International Film Festival. Obrigada ao júri e a toda equipe! Seguimos em frente.

Daniel Alvim no Instagram

Daniel já se relacionou com outras famosas. Ele foi casado com a atriz Mel Lisboa entre 2004 e 2008. Também viveu romance com Paula Burlamaqui e Débora Falabella.