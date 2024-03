Professor ensina o treino de Bianca Bin para ter um shape definido

Bianca Bin, 33, compartilha sua rotina de treinos intensos e dieta regrada. Há 10 anos, a atriz é orientada pelo mestre em Muay Thai Airton Senna da Silva, que ensinou como é o treino da artista.

O que aconteceu

Airton desenvolveu um treino com base no Muay Thai, adaptado para rotinas agitadas. "Durante meu tempo na Globo, eu percebi que, apesar da rotina agitada, algumas atrizes têm um tempo de intervalo entre as gravações. E esse curto período poderia ser a oportunidade para elas se dedicarem aos exercícios", disse ele, que trabalhou quase três décadas como dublê profissional da Globo, em conversa com a Vogue Brasil.

Segundo ele, a atriz treina todos os dias da semana em casa. "A consequência é um corpo mais saudável e com melhor condicionamento físico", explica Senna