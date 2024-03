Por que Davi ficou fora do pódio dos aliados? Entenda teorias

Chico disse que o trio poderia ter "combinado" o pódio para incluir Davi e Isabelle, mas foram egoístas. Segundo ele, por mais que o grupo já existisse antes de Davi, eles são atualmente os únicos que conversam entre si, como amigos e por conveniência.

Já Bárbara Saryne disse que o pódio de Davi também não inclui Alane e Beatriz, e não vê problema nas escolhas do trio. "Eles [Davi, Isabelle e Fadas] jogam juntos por terem alvos em comum. Mais do que o pódio, o que vale são as jogadas na casa — como a que Beatriz já fez por Davi ao ser líder, por exemplo", disse.

A comentarista ainda mencionou a forma como os brothers do Quarto Gnomos classificaram Davi como "agregado" ou "presidente" do Fadas. "Virou um assunto entre os Gnomos porque, para eles, a cabeça explodiu ao ver que falam tanto que Davi é manipulador e ele não esta no pódio de ninguém. Que manipulador é esse?"

Segundo ela, Davi apenas traz os nomes para o grupo, mas cada um age com a própria cabeça. "Todo mundo dá sua opinião", avaliou.

Chico Barney discorda: "Concordo com a Leidy quando diz que o Davi é o Líder da galera [Fadas]", disse. "De certa maneira, ele tenta guiar para onde o grupo vai".

"Acho que elas [Fadas] foram frias e calculistas ao esquecerem que o Davi existe. Só lembram dele na hora de contar votos", concluiu.