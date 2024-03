Paulina e Brenda planejam armação para separar casal em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Paulina (Lucy Ramos) e Brenda (Alexandra Richter) planejam armação para separar Tom (Renato Góes) e Vênus (Nathalia Dill).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

As duas, que já foram responsáveis por acabar com o relacionamento do casal no passado, arquitetam um novo plano agora que eles voltaram a namorar. "Não é melhor a gente armar um novo flagrante? Assim a Vênus vai ter certeza que o Tom vai ser sempre infiel", sugere a ex-mulher de Tom.