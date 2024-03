Raquele será eliminada? Veja o que diz Parcial UOL sobre 13º Paredão

O 13º Paredão no BBB 24 (Globo) vai ser decidido no programa ao vivo de terça-feira (19). Dessa vez, uma sister deixará o jogo e Alane, Beatriz e Raquele disputam a preferência do público. Uma parcial da Enquete UOL indica quem deve ser eliminada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que diz a enquete

Às 20h de hoje (19), a enquete indicava Raquele com uma alta rejeição — a maior já registrada até então nessa temporada.