Namorando? Rafa Kalimann vai a teatro no Rio acompanhada de ator galã

Rafa Kalimann, 30, compareceu ao teatro no último fim de semana para prestigiar a peça do casal de atores Leticia Colin e Michel Melamed, "Um filme argentino", que está em cartaz no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz, que está no ar como a vilã Jéssica na novela "Família É Tudo" (Globo), foi ao evento acompanhada do ator Allan Souza Lima, 38

Os dois já foram flagrados aos beijos no ano passado