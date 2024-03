Ex-jornalista do SBT é picado por aranha na prisão; Secretaria nega

Procurada por Splash, a Secretaria da Administração Penitenciária negou que o detento tenha sido picado por uma aranha. "Ele foi conduzido ao pronto-socorro da cidade no início da tarde de ontem (18), onde foi descartada a possibilidade de picada por aranha, com diagnóstico de ferimento não especificado, afastando a necessidade de procedimento cirúrgico por não haver sinais de necrose e nem edema. Logo em seguida, o reeducando recebeu alta médica para retorno à unidade prisional."

SAP destacou ainda que houve dedetização nas dependências do CDP São Vicente no dia 17 de janeiro. "No último dia 11, foi efetuado o corte do mato no entorno da unidade. Uma nova dedetização das dependências do CDP está prevista para ser realizada no início da próxima semana."

Prisão

Objetos apreendidos em operação contra tráfico de drogas que prendeu Marcelo Carrião Imagem: Divulgação/SSP-SP

Ex-jornalista do SBT foi preso no dia 28 de fevereiro em Santos (SP) numa operação contra o tráfico de drogas. A Polícia Civil prendeu oito envolvidos no tráfico "disk droga".

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Santos e São Vicente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram apreendidas mais de 4 mil porções de drogas, uma pistola 9mm e diversos celulares.