Luana Piovani faz crítica e diz: 'Só mulher que dá suporte para mulher'

Luana Piovani, 47, fez um desabafo nesta terça-feira (19) em uma rede social. A atriz voltou a criticar o ex-marido Pedro Scooby após o surfista informar que não vai organizar a festa de aniversário do filho do ex-casal, Dom.

O que aconteceu

A atriz conta que se organizou para uma viagem, já que o pai ficaria com as crianças. "Estava falando com uma amiga minha, convidando ela para passar o aniversário do Domzuco aqui conosco. E aí comentei que chego segunda-feira. Vou viajar esse fim de semana. Vou para Paris visitar uma amiga... Ai, dá um colo e receber um colo. Já estava marcado há algum tempo e fiquei tranquila porque esperei o outro responsável chegar para ficar com as crianças e assim me organizei", começou ela.

Em seguida, Luana afirmou que o ex-marido informou que não organizará a festa do filho. "Falei: 'Bom, pelo menos não tenho que pedir para ficarem com os meus pais. Ainda pedi: 'Pô, produz o aniversário do Dom, né?!'. Primeira vez que você vai fazer isso, eu fiz todas as vezes. Vou estar em Paris e chego um dia antes do aniversário. Claro que mudou a data [da viagem] de novo e chega na véspera do aniversário e não vai produzir festa nenhuma, mas tudo bem porque ela já está produzida. A questão é que me neguei a cancelar a minha viagem", ressaltou.