Leidy diz não ter medo de cancelamento: 'Acabo com minhas redes sociais'

Em uma conversa com Bin Laden na tarde de terça-feira (19) no BBB 24 (Globo), Leidy diz que não teme estar cancelada fora da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A trancista refletiu. "Devo tá mesmo [cancelada], se for do jeito que eu tô pensando. O máximo que eu faço é que eu acabo com as minhas redes sociais."