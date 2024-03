Vídeo falso? Homem que flagrou Kate Middleton conta o que viu

Ele fez a filmagem para mostrar para a família. "Percebi que havia um casal escolhendo pães, e quando a mulher virou a cabeça, senti que já havia visto aquele rosto antes. Era familiar. Eu conhecia de algum lugar. Voltei para o carro e, quando eles saíram da loja, eu só filmei. Acho que eles saíram por um portão. Eles sumiram e eu não vi nenhum carro. Só queria compartilhar a gravação com a minha família para mostrar como eles são normais."

O homem também disse ter ficado chocado ao ver a princesa depois de ouvir as teorias e especulações sobre a saúde dela. "Ela parecia feliz e bem. As crianças não estavam com eles, mas é um ótimo sinal ela estar saudável o suficiente para ir às compras".