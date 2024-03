Isabelle reflete após Raquele expor Alane no BBB: 'Estranho ouvir isso'

Após Raquele usar seu tempo no Sincerão do BBB 24 (Globo) para expor que Alane falava mal de Isabelle no começo do jogo, a dançarina se mostrou reflexiva sobre o assunto e conversou com Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto estavam na cozinha da Xepa, Isabelle comentou o assunto. "Estranho você saber, ouvir isso".