Giovanna conta já ter trabalhado com ex-BBB: 'A gente já saiu juntas'

No início da noite de terça-feira (19) no BBB 24 (Globo), Giovanna contou em uma conversa com outros brothers que já trabalhou ao lado de uma ex-BBB.

O que aconteceu

Os brothers conversavam sobre uso do celular, quando Giovanna citou Ivy, que participou do BBB 20. "Eu lembro que a Ivy ficava maluca, mas ela já era viciada em foto já. Às vezes ela ia trabalhar e ela só queria saber de tirar foto."