Fernanda Rodrigues produz café em fazenda de 180 hectares no Rio

Fernanda Rodrigues, 44, transformou uma fazenda de 180 hectares abandonada em um refúgio e se tornou produtora de café.

O que aconteceu

Ao lado do marido, Raoni Carneiro, e mais dois sócios, eles começaram a investir na produção do próprio café há quase quatro anos. De acordo com o jornal Extra, o grupo decidiu após encontrar uma propriedade abandonada em Avelar, distrito de Paty do Alferes, no Vale do Café, do Rio de Janeiro. A partir disso, fizeram uma reforma para tornar o local uma terra produtiva de novo.

A fazenda tem 180 hectares, mas o cultivo percorre 40 hectares. De acordo com eles, desta forma, o grupo consegue fazer uma produção sustentável, recuperando áreas com o plantio de árvores nativas e preservando nascentes na região.