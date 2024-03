'Eu vi uma demonstração de afeto por você', diz Isabelle sobre Leidy

"Eu sempre olho os dois lados. Vou ser muito honesta com você, que eu nem queria me meter nesse assunto. Você passou rápido e falou: 'Leidy, eu queria te pedir desculpas'. Tu passou assim", disse Isabelle.

"Tu, também, na minha percepção, não sentou com ela assim: 'Leidy, é o seguinte, quero te pedir desculpas'. Naquele momento que eu vi, tu passou rápido", a manauara continuou.

"É que ela é muito seca", justificou Beatriz.

"Ela falou que ia falar comigo. Tem uma hora que a gente se pergunta, tá vindo atrás de mim porque tá se sentindo ameaçada e quer falar comigo?", Beatriz questionou.

"Não, Bia. Eu não queria me meter nisso, mas eu vou abrir meu coração pra você, eu não sinto que é isso. Eu sinto que ela queria falar com você mesmo porque ela gosta de você. Eu não queria me envolver nisso, porque isso é jogo, é você, é ela, é essa loucura aí, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não posso negar o que o meu coração diz", ponderou a dançaria.

Beatriz, então, questionou a aproximação de Leidy Elin com o Quarto Gnomo, mas Isabelle apontou que a trancista não poderia estar próxima do grupo do Quarto Fada por causa dos atritos entre ela e Davi.