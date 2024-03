Entenda o que Isabelle falou com Davi que deixou brother chateado

Hoje, ela a chamou para conversar e disse: "Eu cheguei na cozinha ontem e você falou pra mim assim: 'Davi se você quiser conversar comigo à respeito disso, eu não vou perder meu tempo'".

Ao ouvir o que o baiano disse, Isabelle duvidou: "Eu não vou perder meu tempo? Eu falei não vou perder tempo?".

Davi confirmou e continuou a conversa.

Mas os internautas recuperaram o vídeo do momento ao qual Davi se refere e provaram que o que a manauara disse de fato foi: "Se for sobre você eu posso lhe ouvir, contribuir com você, com certeza, como sempre. Mas se for sobre mim, prefiro não."

O brother insistiu na conversa.

Então, Isabelle explicou: "Depende do que for, do que vai adquirir meu tempo, entendeu? Por que se for sobre mim, sobre o que eu to achando que já é, prefiro ficar mais na minha".