BBB 24 não é o único; edição de 2016 também teve participante falso

Boninho prometeu que fará uma trollagem com um brother falso no BBB 24 (Globo). Essa não é a primeira vez que isso acontece no reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Participante falso no BBB

Juliano Laham enganou a casa no BBB 16. O ator libanês movimentou a casa ao fingir ser mais um participante. Ele até se envolveu com Munik Nunes, que venceu a edição.