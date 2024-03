Boninho revela brincadeira com Yasmin no BBB: 'Troca de brothers falsa'

O diretor do programa explicou como vai funcionar a brincadeira: "Amanhã começa uma nova trollagem para vocês se divertirem, vai entrar na casa um 'hermano'. É aquela história da troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro. Mas, na verdade, esse 'hermano' não está participando de Big Brother nenhum, muito menos Big Brother da Argentina".

Até Yasmin Brunet entrará na trollagem: "A ideia é brincar com ele e, para piorar mais ainda, a gente vai dizer que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então é uma troca de participantes e isso pode causar um problema, deles achando que ela pode voltar, que era um Paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa: de seduzir as meninas, lógico que com limite, e provocar os meninos, ciúme".

Pouco tempo depois, Boninho excluiu a postagem e divulgou um novo post. Na nova publicação, cortou a parte do vídeo em que falava da sedução das meninas e destacou: "Ele entra na casa às 15h dizendo que é um convidado argentino no Big do México. E a sedução é uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no Queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois".

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Quarto fadas Reprodução: Globo Quarto Gnomos Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER