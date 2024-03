Ator de 'O Impossível' teve orientação em cena de sexo com a própria esposa

Ewan McGregor, 52, contou com coordenador de intimidade para contracenar com Mary Elizabeth Winstead, 39.

O que aconteceu

O casal está no elenco da nova minissérie da Paramout+, "A Gentleman im Moscow", que estreia no final deste mês. Para as cenas de sexo filmadas juntos, eles contaram com apoio profissional: "É necessário, porque também diz respeito à equipe, e é estranho ficar nu na frente de outras pessoas, assim como também é estranho gravar intimidades na frente da câmera", explicou o ator.

Para Elizabeth, gravar ao lado do marido tornou tudo mais fácil. "Trabalhar com um ator com quem você tem uma conexão imediata. Não tem nenhum bloqueio a ser superado, nada a ser resolvido. Apenas estamos lá, é simples e puro. Foi maravilhoso".