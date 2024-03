Após quase se casar com Cris, Giovanni beija Ísis em 'Elas por Elas'

No capitulo de quarta (20), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Giovanni (Filipe Bragança) e Ísis (Rayssa Bratillieri) se beijam.

Depois de quase se casar com Cris (Valentina Herzsage), o moço procura sua ex-namorada e declara todo seu amor. Com isso, a veterinária tem coragem de contar para Gio que está esperando um filho seu. "A gente vai ter um filho, Gio! Quando descobri a gente já tinha se separado, tava decepcionada com tudo. No dia que você dormiu aqui eu quase contei. A minha ideia era ir embora pra Austrália. Ter o meu filho bem longe daqui", revela a moça.