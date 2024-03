Anderson Leonardo, do Molejo, recebe alta após internação de 21 dias

Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, 51, recebeu alta após ficar 21 dias internado no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19).

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. "Anderson fez o procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor na última quarta-feira, dia 13. Foi bem-sucedido, graças a Deus. Acabou de ter alta. Já está em casa", informou em nota.

O artista fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico recentemente. O procedimento é realizado para tratar pacientes que passem por dores crônicas, como o caso de pessoas com câncer, para que o local da dor seja anestesiado. Ele está tratando um câncer na região inguinal desde 2023.