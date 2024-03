Suzy Cortez diz que engole esperma em dieta: 'Pode me ajudar a crescer'

Suzy Cortez, 33, detalhou que usa esperma em sua dieta como fonte proteica para aumentar o resultado de seus treinos.

O que aconteceu

A modelo indicou que usa o esperma como fonte de proteína em sua dieta: "Consigo juntar duas coisas que não consigo viver sem, o sexo, claro, e a minha musculação que não falto um dia se quer. Me sinto muito melhor depois de engolir. Se em um frango há cerca de 25,6 gramas de proteína e na clara de ovo, 3,6, se eu consumir uma boa quantidade do esperma diariamente, ele pode me ajudar a crescer também. Até o momento, tem me feito muito bem".

A fisiculturista revelou que tem o apoio do namorado na empreitada: "Tem vezes que fico mais tempo dentro da academia do que na minha própria casa. [Meu namorado] super me apoia em tudo e, quando comecei a sugerir as minhas ideias, [ele] acatou imediatamente. Às vezes, ele até pede para a gente transar mais vezes para eu bater a meta de proteínas que devo consumir ao dia".