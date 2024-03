Suposta cueca que Harry usou em Las Vegas ganha seguro de R$ 5 milhões

Até um seguro foi feito para as roupas íntimas de Harry. Ao The Sun, Palmiotto declarou: "Estamos colocando uma apólice de seguro de US$ 1 milhão nas cuecas de Harry. Estou seriamente com medo de que alguém invada o clube e tente roubá-las. Você tem que proteger as joias da coroa. A segurança foi aumentada drasticamente. Construímos uma caixa especial para guardar essas cuecas e elas estão trancadas e parafusadas".

Carrie Royale diz que conseguiu a roupa de baixo ao acompanhar Harry em Las Vegas, em 2012. Na ocasião, o Duque de Sussex curtiu a noite com outras strippers e teve uma foto sua, nu com as mãos cobrindo as partes íntimas, vazada para os jornais.