Giovanna Antonelli sobre relação com ex Murilo Benício

Giovanna Antonelli, 48, falou sobre sua relação com o ex, o ator Murilo Benício, 52, com quem tem um filho, Pietro, 18;

O que aconteceu

Antonelli disse que ela e o ator são amigos. "Somos [amigos]. Não tem como não ser, né? Pietro é o melhor filho do planeta. Nunca vi um cara igual a ele. E eu me dou bem com todo mundo. Para não se dar bem comigo, você pode duvidar da pessoa. Não tenho mau tempo com ninguém. Adoro me relacionar. É muito curta esta passagem para a gente ficar criando coisas pequenas. Sempre penso no macro, e não no micro", disse em conversa com O Globo.

Apesar de ter pausado a carreira na TV, ela garante que tudo pode mudar. "Nunca digo nunca, mas durante algum tempo, sim. Fiz mais de 30 novelas. Pensa comigo: cada novela dura oito meses, são 12 horas de trabalho por dia, de segunda a sábado. No domingo, você acorda, toma um cafezinho, almoça com a família e vai decorar 30 cenas para a segunda. Eu sou completamente metódica. Não sou virginiana, mas sou disciplinadérrima. Eu pego meu domingo e já decoro a semana inteira. Deixo tudo pronto, marcado, decupado. Sou a tarada do texto. Eu trabalho em modo máquina de produção. Nos 30 anos na Globo, 90% deles foram trabalhados. Agora, não. Para uma novela me pegar, tem que ser uma coisa de outro mundo."