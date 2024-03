Psiquiatra detalha atendimento no BBB: 'Todo o amor e ódio emerge ali'

Ele explicou como as pessoas se sentiam e o que achou da experiência: "Se você tranca um pequeno grupo de pessoas dentro de uma casa, incomunicável, sem informações do mundo, a vida mental dele passa a se concentrar exclusivamente na relação entre si. Todo o amor e ódio emerge ali. E também ciúme, inveja, solidariedade, as coisas tipicamente humanas. Foi uma experiência profissional muito rica".

Luiz Alberto Py ainda ressaltou o momento de maior tensão para os participantes: "Pelo que vi, o maior impacto do ponto de vista emocional é exatamente o momento da saída. Ao sair, eles encontram um mundo que estabeleceu uma relação intensa com eles que não havia antes. Uma pessoa me disse uma vez: 'imaginava que fossem me reconhecer, mas fiquei apavorada que as pessoas sabiam o nome dos meus filhos'".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

