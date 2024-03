Nattanzinho volta aos palcos após 2 meses afastado por bactéria

Nattanzinho voltou aos palcos neste fim de semana, após passar dois meses afastados em decorrência de uma bactéria. O Domingo Espetacular acompanhou o show do cantor em Aracaju, e ele revelou estar se sentindo muito bem.

Novo, novíssimo, reeducando o canto, aprendendo a cantar novamente da maneira certa, a falar da maneira certa.

Com a volta aos palcos, ele promete focar bastante na carreira. "Um novo momento da minha carreira, a volta do Nattan, as pessoas me abraçando. E ali vou me entregar, eu sempre me entrego."