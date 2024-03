Líder Giovanna revela quem deve indicar ao Paredão do BBB: 'Infelizmente'

Giovanna revelou quem ela planeja indicar hoje ao Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na academia, a Líder conversou com Leidy Elin e Raquele. Ela apontou que deve colocar Alane no Paredão, apesar da paraense não ser sua primeira opção. Ela apontou que Matteus está imune por ter vencido a Prova do Anjo e deve imunizar Beatriz.