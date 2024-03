Leidy Elin diz que Matteus é 'Maria vai com as outras' no BBB 24

Giovanna, Leidy Elin e Raquele conversaram sobre seus próximos alvos no BBB 24. As sisters disseram que Matteus é 'Maria vai com as outras'.

O que aconteceu

Na academia, antes da formação do Paredão, as três sisters definiram seus próximos alvos. Após definir que votará em Beatriz ou Alane a depender da decisão do anjo Matteus, elas comentaram sobre o jogo do brother.