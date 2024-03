Biógrafa analisa teorias da conspiração sobre Kate: 'Nada disso é verdade'

Além disso, a teoria surgida nas redes sociais de que há uma rixa entre a família Middleton e a família real é "risível", afirma. Depois de Kate aparecer pela primeira vez em dois meses em uma foto tirada por paparazzi ao lado da mãe, houve quem apostou que uma crise no casamento teria feito a família Middleton entrar em guerra com a realeza. "Carole [mãe de Kate] está ajudando William e Kate com as crianças, então não é surpreendente que ela tenha sido fotografada. Kate também foi fotografada com William nos últimos dias", disse Claudia. Sobre a foto em questão não ter sido divulgada na imprensa britânica, a jornalista explicou que há um acordo implícito entre o Palácio e a imprensa de não publicar fotos tiradas por paparazzi.

Ela acredita que há pouca informação sobre a princesa nos tabloides porque a imprensa britânica tende a "respeitar a privacidade da família real quando o assunto é saúde". Joseph também não vê grandes diferenças na abordagem dos problemas de saúde de Charles e Kate, apesar de o rei estar aparecendo publicamente mesmo durante o tratamento. "Charles é chefe de estado, e a doença dele afeta a nação. Kate é naturalmente mais discreta, e a cirurgia dela é mais pessoal."

Essa especulação desprezível na imprensa está fora de controle. Nada disso é verdade. Kate está se recuperando de uma cirurgia séria e voltará ao trabalho depois da Páscoa. É só isso. Ela tem direito a privacidade enquanto se recupera. Só acho que essa é a combinação perfeita para o caos: a rainha morreu, o rei foi diagnosticado com câncer e Kate fez cirurgia. É uma situação inédita. Claudia Joseph, autora de "Kate: Nasce uma Princesa"

Para a autora, não há dúvida de que foi Kate quem editou a controversa foto de Dia das Mães, derrubada por grandes agências de notícia por ter sido manipulada. "Ela disse que foi ela quem editou, então acredito nela", afirma.

Apesar das críticas ao trabalho de relações públicas do Palácio de Kensington, Claudia atribui os ruídos no caso às redes sociais. "Eu acho muito perigoso o Palácio dar atualizações contínuas na ausência de Kate. Eles já disseram que ela fez uma cirurgia abdominal e vai voltar para as funções públicas depois da Páscoa. Infelizmente, há especulações horríveis na internet, mas eles não podem fazer nada em relação a isso."