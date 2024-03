'Grossura é importante': famosos explicam por que fizeram cirurgia no pênis

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Piquilo explicou que retirou gordura da própria barriga para injetar no órgão. "Eu fui entender isso e falei: 'Doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma engordadinha na criança'. Eu dei uma engordadinha, foi a única coisa que eu fiz. Tirei gordura da barriga [para aumentar o volume do pênis]", declarou.

O sertanejo ressaltou que, embora seja possível aumentar o tamanho do genital, ele não mexeu no comprimento, e salientou que existe limite nesse tipo de cirurgia. "Existe um limite. Não é do jeito que você quer, aumentar o tamanho que você deseja", destacou, ressaltando que a cirurgia "pode influenciar positivamente" a pessoa, ao fazer com que ela se sinta melhor.

Tiago Piquilo contou detalhes da cirurgia íntima em A Fazenda 13 Imagem: Reprodução/Youtube

"Não se perde a ereção"

O ex-deputado federal Alexandre Frota fez mudanças em seu pênis por questão de saúde. O ex-ator pornô buscou ajuda profissional após perceber que sua genitália passou a ganhar uma curvatura suspeita e foi diagnosticado com a doença de Peyronie, que pode provocar deformidades no pênis.

"Fui diagnosticado com a doença de Peyronie, que costuma se manifestar por meio de fibroses no pênis e podem provocar deformidades como curvatura, que foi o meu caso. Ocorre principalmente em homens acima dos 40 anos de idade, geralmente por traumas ou microtraumas durante as relações sexuais. Por motivos de desinformação, medo ou vergonha de procurar um profissional especializado para o tratamento adequado, [homens] acabam comprometendo seus relacionamentos, deixando de usufruir de uma vida sexual saudável e feliz, com qualidade de vida", disse ele à Quem.