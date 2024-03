Grávida, namorada de Xande de Pilares faz ensaio seminu ao lado do cantor

Namorada de Xande de Pilares, 54, Thay Pereira, 23, posou seminua ao lado do cantor em sua reta final da gravidez.

O que aconteceu

O casal, que está junto há mais de três anos, aparece em uma luz baixa enquanto Thay tapa os seios e mostra a barriga que carrega a pequena Estrela.

A modelo e influenciadora está com oito meses de gestação. "Eu descobri a curva mais bonita quando Deus me presenteou com você. Te amo princesinha."